В МВД подтвердили гибель одной из женщин, сбитых на севере Москвы

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тЖенщина, пострадавшая в результате наезда автомобиля Mercedes на севере Москвы, скончалась в больнице, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

"Из медицинского учреждения поступила информация, что одна из пострадавших скончалась в больнице. О состоянии второй потерпевшей на данный момент информации нет", – говорится в сообщении.

Напомним, Mercedes после столкновения с другой машиной совершил наезд на двух женщин. Сразу после случившегося водитель оставил машину, а сам скрылся с места аварии.

В настоящее время мужчину разыскивают.

Авария произошла на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Они выясняют причины случившегося.

