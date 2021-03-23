Два ДТП с участием 10 автомобилей произошли на трассе под Волгоградом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Две аварии произошли на трассе в Волгоградской области из-за плохих погодных условий, сообщается на сайте управления дорогами Москва – Волгоград.

Суммарно в ДТП попали десять автомобилей. В момент происшествия шел мокрый снег и был туман.

"На 562-м километре федеральной трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград с 17:00 по московскому времени движение затруднено и осуществляется в реверсивном режиме. Причина: два ДТП с участием четырех и шести автомобилей", – сказано в сообщении.

При этом информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Череповецком районе Вологодской области при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем три человека погибли, еще семь получили ранения.

