Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом ФСИН под Вологдой

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В Череповецком районе Вологодской области при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем три человека погибли, еще семь получили ранения. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб региона.

"На федеральной автодороге А-114 Вологда – Новая Ладога произошло ДТП с участием микроавтобуса ФСИН и легковушки", – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

"Лобовое столкновение автомобилей марок "Рено Логан" и "Газель" произошло в 08:18 перед мостом через реку Суду. В легковом автомобиле находились пять человек. Трое погибли, в их числе один ребенок", – свидетельствуют данные ГУ МЧС региона.

В материале отмечается, что шесть пассажиров микроавтобуса и водитель пострадали. Четверых госпитализировали в больницу с переломами разной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. На дороге организовали реверсивное движение.

Ранее сообщалось о столкновении четырех автомобилей на Алтуфьевском шоссе в Москве. Причиной аварии стал водитель, не пропустивший при повороте другой автомобиль.