ДТП с тремя пассажирскими автобусами произошло в Великом Новгороде

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Три пассажирских автобуса столкнулись в Великом Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по городу.

Уточняется, что инцидент произошел на Большой Санкт-Петербургской улице около 12:30. На данный момент обстоятельства аварии выясняются. Информации о погибших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в деревне Веледниково Истринского района автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. По предварительным данным, есть пострадавшие. На место происшествия приехала скорая.

Кроме того, на Киевском шоссе водитель выехал на встречную полосу. В это время по другой стороне дороги ехала легковушка и фура. В итоге все три автомобиля столкнулись.

