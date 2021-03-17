В ЮАО автомобиль сбил трех человек на переходе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три человека пострадали в результате наезда автомобиля в ЮАО. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Коломенской улице в районе дома 15 произошел наезд на троих пешеходов на пешеходном переходе", – уточнили в ведомстве.

По информации Дептранса, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Информации о состоянии потерпевших пока не поступало.

Ранее утром среды два человека пострадали при столкновении машины с автобусом на остановке в Сокольниках. Как сообщили в транспортном ведомстве столицы, автомобиль выехал на тротуар. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и врачи.

