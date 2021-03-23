Автомобиль сбил двух пешеходов после столкновения с другой машиной на севере Москвы

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Двух женщин сбил автомобиль после столкновения с другой машиной на севере Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва"

По информации ведомства, в ходе аварии, произошедшей на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, пострадали два человека, один из них госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Они выясняют причины случившегося.

По данным правоохранителей, водитель Mercedes оставил машину, а сам скрылся с места аварии.

Ранее на востоке столицы автомобиль сбил пешехода. Машина наехала на человека, переходившего проезжую часть по переходу на улице Измайловский Вал в районе дома 2.

