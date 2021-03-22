Автомобиль наехал на пешехода на улице Измайловский Вал

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На востоке столицы автомобиль сбил пешехода, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Уточняется, что машина наехала на человека, переходившего проезжую часть по переходу на улице Измайловский Вал в районе дома 2.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Занята единственная полоса движения. Движение в сторону Семеновской улицы затруднено.

Накануне на Дмитровском шоссе из-за аварии образовался затор, который растянулся на несколько километров. Там столкнулись не менее трех автомобилей, грузовая машина с песком перевернулась.