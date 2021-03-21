Четыре машины столкнулись на ТТК

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

ДТП с участием четырех автомобилей случилось на Третьем транспортном кольце в Москве. Об этом информирует столичный департамент транспорта.

По имеющимся данным, авария случилась на внешней стороне ТТК в районе дома 23 по 5-му Донскому проезду.

"Произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Без пострадавших", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.

В районе аварии перекрыто четыре полосы движения. Причины случившегося уточняются.

Ранее в Москве машина сбила чемпиона Европы по баскетболу Шабалкина. Мужчина получил травмы ног. Инцидент произошел из-за конфликта между пешеходом и водителем.

Позднее по факту случившегося следователи СК начали проверку.