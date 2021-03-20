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Происшествия

20 марта, 20:16

СК начал проверку после ДТП с участием баскетболиста Шабалкина

происшествия

Фото: телеграмм-канал MASH

Московские следователи начали проверку после наезда на пешехода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова старшего помощника главы ГСУ СК РФ по столице Юлии Ивановой.

Инцидент произошел из-за конфликта между пешеходом и водителем машины. Автомобилист, уточнила Иванова, не стал ждать, пока мужчина освободит проезжую часть, и сбил его, после чего скрылся с места ДТП.

"По данному факту следственными органами организована доследственная проверка", — добавила представитель ведомства.

Как уточняет агентство, пострадавшим оказался чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин. С травмами ног он был передан медикам.

Ранее в России начали действовать новые правила проведения экзамена на право управления автомобилями. Главное изменение заключается в том, что кандидаты на получение прав больше не будут демонстрировать водительские навыки на закрытых площадках.

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