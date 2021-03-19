Несколько автомобилей столкнулись на парковке ТЦ Columbus

На парковке ТЦ Columbus столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на парковке торгово-развлекательного центра Columbus на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел на Кировоградской улице. По некоторым данным, сотрудник мойки взял новый BMW прокатиться по подземному паркингу и столкнулся с автомобилем Nissan. Машины разлетелись в стороны и врезались в стены.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Судя по фотографии с места происшествия, на парковке работает бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП уточняются.

Два дня назад в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом пострадали два человека. Инцидент произошел в столичном районе Сокольники. Позже стало известно, что автоледи не справилась с управлением.

