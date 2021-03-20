Машина сбила чемпиона Европы по баскетболу Шабалкина в Москве

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Водитель такси сбил мужчину на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"В районе дома 56/6 по 3-й Тверской-Ямской улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ.

По предварительным данным, в столкновении пострадал заслуженный мастер спорта по баскетболу, чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин.

Мужчина, на которого наехал автомобиль, передан врачам с травмами ног. Полиция уже начала розыск водителя.

Утром 20 марта два автомобиля столкнулись на Валаамской улице в Москве. В Дептрансе сообщили, что в ДТП есть пострадавшие. В районе места происшествия образовался затор.

