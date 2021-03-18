Уголовное дело возбудили после наезда на пешеходов на остановке в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после ДТП с участием автомобиля Mini Cooper и автобуса накануне, 17 марта. Об этом сообщает ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – заявили в ГУ МВД по Москве.

Два человека пострадали при столкновении машины с автобусом на остановке в Сокольниках 17 марта.

Причиной инцидента стала то, что девушка-водитель не справилась с управлением, сообщили позже в управлении ГИБДД по городу. Как уточняется, машина сначала врезалась в автобус, а затем по инерции задела пешеходов.

