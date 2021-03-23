В Москве ищут сбежавшего с места аварии водителя Merсedes

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Полицейские ведут поиски водителя, сбившего пешеходов на севере города. Автомобилист, находившийся за рулем Merсedes, скрылся с места ДТП, заявили Агентству "Москва" представители Главного управления МВД РФ по столице.

Авария случилась во вторник на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда.

"Водителя автомобиля, скрывшегося с места происшествия, разыскивают сотрудники полиции", – уточнили в правоохранительных органах.

Как рассказали в МВД, в результате происшествия пострадали два человека.

Водитель иномарки бросил машину и скрылся с места. По факту ДТП проводится проверка. На месте работают оперативные службы. Причина аварии на севере города устанавливается.

Ранее на Пролетарском проспекте грузовик врезался в автобус. Движение по двум полосам было временно ограничено.

