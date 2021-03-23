В Москве ищут сбежавшего с места аварии водителя Merсedes

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Полицейские ведут поиски водителя, сбившего пешеходов на севере города. Автомобилист, находившийся за рулем Merсedes, скрылся с места ДТП, заявили Агентству "Москва" представители Главного управления МВД РФ по столице.
Авария случилась во вторник на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда.
"Водителя автомобиля, скрывшегося с места происшествия, разыскивают сотрудники полиции", – уточнили в правоохранительных органах.
Как рассказали в МВД, в результате происшествия пострадали два человека.
Водитель иномарки бросил машину и скрылся с места. По факту ДТП проводится проверка. На месте работают оперативные службы. Причина аварии на севере города устанавливается.
Ранее на Пролетарском проспекте грузовик врезался в автобус. Движение по двум полосам было временно ограничено.