В Москве возбудили уголовное дело после нападения актера сериала "След" на сотрудника ВАИ

Фото: facebook/Андрей Лавров

В Москве возбудили уголовное в отношении Андрея Лаврова, известного по роли капитана полиции из сериала "След". Об этом сообщает ТАСС.

Актеру грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

44-летний Лавров угрожал сотруднику военной инспекции убийством на Котельнической набережной. У актера изъяли нож-бабочку, с которым он и подошел к инспектору с угрозами.

Сотрудники полиции задержали Лаврова и доставили в отделение, где он дал признательные показания.

До этого российский актер Владимир Епифанцев устроил драку в одном из баров Санкт-Петербурга. Причиной конфликта послужила ссора между бывшей женой актера и ее знакомой, в которую решил вмешаться Епифанцев. Он сначала схватил и отбросил в сторону знакомую бывшей жены, а потом избил мужчину.