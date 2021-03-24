Вторая пострадавшая в ДТП на севере столицы умерла в больнице

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Вторая женщина, которая пострадала в результате наезда автомобиля Mercedes на севере Москвы, умерла в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление столичной Госавтоинспекции.
"По полученным данным, скончалась вторая пострадавшая в ДТП", – говорится в сообщении.
Накануне стало известно о смерти о первой пострадавшей.
Во вторник автомобиль Mercedes после столкновения с другой машиной совершил наезд на двух женщин. Сразу после случившегося водитель оставил машину, а сам скрылся с места аварии. Его разыскивают.
Авария произошла на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда.
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