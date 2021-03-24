Вторая пострадавшая в ДТП на севере столицы умерла в больнице

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Вторая женщина, которая пострадала в результате наезда автомобиля Mercedes на севере Москвы, умерла в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление столичной Госавтоинспекции.

"По полученным данным, скончалась вторая пострадавшая в ДТП", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно о смерти о первой пострадавшей.

Во вторник автомобиль Mercedes после столкновения с другой машиной совершил наезд на двух женщин. Сразу после случившегося водитель оставил машину, а сам скрылся с места аварии. Его разыскивают.

Авария произошла на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда.

