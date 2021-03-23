В СК сообщили о ходе расследования гибели школьницы под лавиной в Хибинах

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Следователи во время предварительного расследования причин гибели школьницы в лыжном походе в Хибинах выяснили, что организаторы перед походом не учли сложный рельеф местности. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Мурманской области.

Кроме того, установлено, что не брались в расчет состояние и объем снежного покрова.

По данным следствия, группа детей в возрасте от 12 до 15 лет сопровождалась членами петербургского туристского клуба, являющимися педагогами-воспитателями одного из детских домов творчества города.

"На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее", – уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

В результате погибла школьница 2008 года рождения. Согласно последним данным, осмотрено тело погибшей. Девочка была обнаружена на глубине 1,5 метра.

Действиям лиц, которые отвечали за организацию и оказание туристических услуг несовершеннолетним, дадут правовую оценку.

Ранее СК возбудил дело после гибели ребенка под лавиной в Мурманской области. Спасатели не смогли ее реанимировать.