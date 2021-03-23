Мама погибшей в горах Мурманской области девочки рассказала об увлечениях дочки

Вечером, 22 марта, в горах в Мурманской области произошел сход снежной массы (козырька). В районе завала оказалась туристическая группа, в составе которой были дети. В результате стихия унесла жизнь одной школьницы. После случившегося следователи возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности произошедшего.



Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Трагедия в горах

Трагедия произошла недалеко от станции Имандра в Мурманской области. Вечером 22 марта в диспетчерскую службу МЧС региона поступило сообщение о том, что с горы Маннепахк в Хибинах произошел сход снежной массы. В это время там находилась зарегистрированная туристическая группа из Санкт-Петербурга в составе 16 человек, среди которых 13 детей от 10 до 15 лет.

"При сходе снежной массы под ней оказался несовершеннолетний ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, состояние удовлетворительное", – рассказали в пресс-службе МЧС России.

На место происшествия сразу же отправились спасатели, включая кинологов, а также губернатор Мурманской области Андрей Чибис. О состоянии ребенка, оказавшегося под завалом, поступала противоречивая информация. В частности, сообщалось, что девочка выжила. Однако позднее стало известно, что это не так.





Андрей Чибис губернатор Мурманской области Как только позволили погодные условия, из Мурманска вылетел вертолет для эвакуации девочки, она находилась в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, медики, успевшие добраться до лагеря в это же время, зафиксировали смерть. Вертолет вернулся на базу. Соболезную родным и близким погибшей.

По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".

"Мы проводим полное и объективное расследование, дадим процессуальную оценку действиям каждого, кто принимал участие в организации и проведении похода, в котором погиб ребенок", – заявил руководитель СУ СК России по Мурманской области Андрей Ефремов. Также сообщалось, что туристическая группа двигалась на лыжах по самостоятельно спланированному маршруту.



Занималась спортивным туризмом четыре года

Поездку детей из Санкт-Петербурга организовал туристический клуб "Скиф". В пресс-службе администрации Приморского района Петербурга сообщили, что после трагедии организация досрочно прекратила походы еще нескольких групп, находившихся в Хибинах в тот момент.





пресс-служба администрации Приморского района Петербурга В Мурманской области в Хибинах в лыжных походах находятся восемь групп от Дома детского творчества Приморского района – туристического подросткового клуба "Скиф". Принято решение о досрочном прекращении маршрутов и отзыве туристических групп. Ребята вместе с инструкторами начинают обратный путь – в опорные точки для отправки обратно в Санкт-Петербург.

В пресс-службе Комитета по образованию Санкт-Петербурга пояснили ТАСС, что мероприятие было организовано в рамках Всероссийской зимней Туриды 2021 и прошло все согласования. Отмечается, что поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС. Кроме того, группе был выдан маршрутный лист, все участники похода были застрахованы и прошли инструктажи по технике безопасности.

Группа школьников, с которой девочка отправилась в поход, собиралась туда еще с 30 января, пишут СМИ. Погибшая очень ждала эту поездку, сообщил сайт "Комсомольской правды". Об этом свидетельствует последняя публикация на ее странице "ВКонтакте" с подписью "Хибины ждут!", отмечает издание.

Мама девочки Юлия в интервью Пятому каналу рассказала, что в последний раз дочка выходила с ней на связь 22 марта незадолго до трагедии, в 15:30. По ее словам, школьница присылала фотографии, говорила, что у нее все хорошо, без происшествий.

"Моя дочка занимается спортивным туризмом уже четыре года, у нее есть разряд. В этом году была ее третья поездка в Хибины", – поделилась Юлия.

В свою очередь, Андрей Чибис в соцсетях написал, что в Мурманск из Санкт-Петербурга вылетел папа девочки. Кроме того, по его словам, спасатели приступили к вывозу детей из тургруппы, в составе которой был погибший ребенок. Он добавил, что первые шесть снегоходов уже пошли на станцию Имандра.





Андрей Чибис губернатор Мурманской области Детей утеплили, чтобы доставить вниз к озеру, на железнодорожную станцию Имандра, после чего мы примем решение: эвакуировать их в Мончегорск, где тоже все готово, или в Апатиты железнодорожным транспортом.

Губернатор рассказал, что власти поддерживают связь со старшим группы спасателей, обеспечивающих эвакуацию школьников. По его данным, дети находятся в удовлетворительном состоянии.

По словам Андрея Чибиса, маршрут, который выбрала детская тургруппа, достаточно популярный, его часто посещают. При этом губернатор указал, что, по предварительным данным, речь идет не о лавине, а об обрушении козырька на горе с учетом сильных ветров, накопления снега и изменений температуры.