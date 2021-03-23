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Происшествия

08:14

В СК подтвердили гибель девочки, пострадавшей при сходе лавины в Мурманской области

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал Life Shot

Девочка 2008 года рождения, пострадавшая в результате схода лавины в Мурманской области, скончалась, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

"От следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка", – сказали в управлении.

Накануне сообщалось, что девочка в результате происшествия погибла, однако позднее стало известно, что ей удалось выжить. Она находилась в очень тяжелом состоянии. Для ее транспортировки отправился вертолет медицины катастроф с детской реанимационной бригадой.

Сход лавины произошел в понедельник, 22 марта, в районе поселка Имандра.

В районе завала оказалась туристическая группа в составе 16 человек, 13 из них – несовершеннолетние в возрасте от 10 до 15 лет.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки под лавиной в Мурманской области

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