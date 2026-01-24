Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 24 января

В подмосковном Жуковском локализовали прорыв на магистральной сети теплоснабжения. После аварии без отопления и горячей воды остались почти 4 тысячи жителей. Тепло по магистрали уже запустили, однако для полного восстановления подачи во все дома потребуется время.

На Москву обрушились аномальные морозы. Предстоящая ночь может стать самой холодной с начала зимы, столбики термометров опустятся до минус 25 градусов.

Самолет с российской делегацией возвращается в Москву из Абу-Даби, где прошли трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Встреча проходила в президентском дворце в Абу-Даби.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.