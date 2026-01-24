24 января, 19:15Происшествия
Новости регионов: тепло вернулось в дома Мурманска и Североморска после ЧП
Тепло вернулось в дома Мурманска и Североморска после ЧП на линиях электропередачи. При этом для того, чтобы полностью восстановить энергоснабжение, потребуются как минимум сутки. Аварийным бригадам предстоит починить 5 опор ЛЭП.
В сети опубликовали последствия переохлажденного дождя в Ставропольском и Краснодарском крае. В эти регионы пришла минусовая температура, и в результате под тяжестью льда там падают деревья и рвутся провода.
