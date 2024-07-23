Новости мира: более 150 человек погибли в результате оползня в Эфиопии

Из-за схода оползня на юге Эфиопии погибли 157 человек, сообщают информагентства. Число жертв еще может вырасти, так как спасательные работы продолжаются. В стране наблюдается разгар сезона дождей, который, как ожидается, продлится до середины сентября.

Тем временем в сети появились кадры с места гибели блогера МотоТани (Татьяны Озолиной). Девушка попала в смертельную аварию в Турции. Подтвержденных данных о том, что именно произошло, пока нет. МотоТаню знали по видео в социальных сетях, где суммарно у нее было более восьми миллионов подписчиков. У Татьяны остался сын-подросток.

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