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Новости

23 июля, 16:45

Происшествия

Новости мира: более 150 человек погибли в результате оползня в Эфиопии

Новости мира: более 150 человек погибли в результате оползня в Эфиопии

Москвичку задержали в аэропорту Внуково после обнаружения радиоактивного песка в багаже

Новости регионов: полиция задержала мужчину, пытавшегося взломать банкомат в Волгограде

Радиоактивный песок обнаружили у туристки в аэропорту Внуково

Новости регионов: спецслужбы предотвратили теракт в Белгороде

Новости регионов: МАК сообщила новые подробности падения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

СК задержал владельца квест-парка в Махачкале, где погибли две девушки

Новости мира: российская байкер-блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Якутии превысила 700 тыс гектаров

ДТП произошло на МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе

Из-за схода оползня на юге Эфиопии погибли 157 человек, сообщают информагентства. Число жертв еще может вырасти, так как спасательные работы продолжаются. В стране наблюдается разгар сезона дождей, который, как ожидается, продлится до середины сентября.

Тем временем в сети появились кадры с места гибели блогера МотоТани (Татьяны Озолиной). Девушка попала в смертельную аварию в Турции. Подтвержденных данных о том, что именно произошло, пока нет. МотоТаню знали по видео в социальных сетях, где суммарно у нее было более восьми миллионов подписчиков. У Татьяны остался сын-подросток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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