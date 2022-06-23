Момент аварии с участием депутата Алексея Журавлева выложили в Сеть. Он перевернулся на своем мотоцикле на Кутузовском проспекте. По словам депутата, попал колесом на участок, где сняли асфальт, не заметил этого и в результате потерял управление.

На ближайшем пленарном заседании Журавлев обещал быть. Произошедшее ДТП он назвал сезонной травмой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.