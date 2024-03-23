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23 марта, 14:15

Происшествия

Появилось видео с еще одним подозреваемым в теракте в Подмосковье

Появилось видео с еще одним подозреваемым в теракте в Подмосковье

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Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоСтанислав Кулик
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