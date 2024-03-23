23 марта, 14:15Происшествия
Появилось видео с еще одним подозреваемым в теракте в Подмосковье
Появилось видео еще одного задержанного. Кадры опубликовала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.
Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.