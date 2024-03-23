Теракт в "Крокусе" стал крупнейшим в Москве за последние 20 лет

Теракт в "Крокус Сити Холле" стал крупнейшим в столице за последние 20 лет после Норд-Оста, когда в здании Театрального центра на Дубровке боевики расстреляли заложников. По последним данным СК РФ, в "Крокусе" погибли 115 человек. Также МЧС России опубликовало список госпитализированных, в котором числятся 170 человек.

Согласно данным столичного Депздрава, только в московских клиниках сейчас находятся 88 пострадавших. Также ранее сообщалось, что состояние нескольких человек оценивалось как крайне тяжелое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокуса" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Также ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".