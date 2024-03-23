23 марта, 13:15Происшествия
Еще 20 тел жертв теракта в "Крокус Сити Холле" нашли под завалами
Под завалами в "Крокус Сити Холле" нашли еще 20 тел жертв теракта. Об этом 23 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.
Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.
Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.
В результате, по предварительным данным, погибли около 93 человек.