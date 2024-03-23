Президент Таджикистана выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле". Также соболезнования выразил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

ЧП произошло в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании начался пожар.