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23 марта, 08:00

Политика

Президент Таджикистана выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"

Президент Таджикистана выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле". Также соболезнования выразил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

ЧП произошло в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании начался пожар.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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