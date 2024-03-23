Shaman готов оплатить похороны погибших в теракте в "Крокусе"

Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Все мы – одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает", – уточнил певец. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

В результате трагедии, по предварительным данным ФСБ, погибли около 40 человек. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

