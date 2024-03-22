"Яндекс Такси" сделал бесплатным все поездки из района "Крокус Сити Холла"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сервис "Яндекс Такси" сделал бесплатным для пассажиров все поездки из района "Крокус Сити Холла", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней.

Отмечается, что коэффициент на поездки в такси был повышен только в первые минуты, однако благодаря совместной работе столичного правительства и компании "Яндекс" были приняты меры по его снижению.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба. Очевидцы сообщали, что в здание ворвались неизвестные в камуфляже. Тут же людей стали оперативно эвакуировать из здания.

Спустя некоторое время в концертном зале произошел пожар. У здания начала рушиться кровля. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Согласно последним данным ФСБ РФ, в результате ЧП в "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек и более 100 пострадали.

После случившегося в Москве усилили меры безопасности на транспорте. Во всех столичных аэропортах усилили контроль входных групп и близлежащих территорий.

В подмосковном главке МЧС РФ заявили, что из "Крокус Сити Холла" в Красногорске эвакуировали порядка 100 человек. Там же добавили, что спасение людей с крыши здания происходит с помощью подъемных механизмов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. Дипломат заявила, что все мировое сообщество обязано осудить это преступление.

Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"