СК опубликовал видео работы следователей и криминалистов на месте теракта

Следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте теракта в "Крокус Сити Холле".

На кадрах, которыми поделились в СК, видно, как с места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие. В частности, с места преступления изъяли тюнингованный автомат Калашникова, большое количество патронов и боеприпасов к автоматическому оружию, а также разгрузку со снаряженными обоймами.

Кроме того, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

По данным следствия, предварительно, погибли более 60 человек, и эта цифра может расти.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших, включая 7 детей. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Позднее он отменил все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве на ближайших выгодных.

Очевидцы рассказали о густом дыме над "Крокус Сити Холлом"