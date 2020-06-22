В ТЦ "Афимолл" произошел пожар

Магазин "Рив Гош" загорелся в московском ТЦ "Афимолл". Об этом сообщили очевидцы.

В настоящее время началась эвакуация посетителей торгового центра. На месте работают экстренные службы.

В МЧС отметили, что с вытяжки идет слабый дым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.