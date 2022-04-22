Майк Тайсон избил соседа на авиарейсе во Флориде

В США Майк Тайсон избил соседа в самолете. Инцидент случился на рейсе Сан-Франциско – Флорида. В салоне у Тайсона случилась незапланированная фан-встреча.

Один из пассажиров очень настойчиво пытался поговорить с ним, за что в ответ получил несколько ударов по лицу. Как утверждают очевидцы, попутчик бывшего боксера был нетрезв и очень навязчив.

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