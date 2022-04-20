"Московский патруль": бывший врач и совладельцы столичных аптек крали лекарства у больных

В Москве бывший врач и совладельцы столичных аптек крали лекарства у больных онкологией. В распоряжении подозреваемых оказывались таблетки, которые находились на строгой номерной отчетности.

Злоумышленники также подделывали документы. Во время обысков полицейские нашли более 2 000 доз, которые предназначались для бесплатного лечения пациентов с онкологией. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

