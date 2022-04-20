Мужчина устроил драку на рейсе Нарьян-Мар – Москва

Один из пассажиров рейса Нарьян-Мар – Москва устроил потасовку в самолете. По предварительной информации, во время взлета мужчина встал со своего места, прошел к выходу и попытался открыть дверь.

Бортпроводники пытались остановить буйного пассажира, однако он начал драться и схватил за волосы стюардессу. Позднее дебошира задержала полиция.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.