"Московский патруль": в Москве задержали угнавших автомобиль мужчин

В одном из дворов на западе Москвы двое мужчин вскрыли чужой автомобиль с помощью специального прибора, сели в транспорт и уехали. За ними следом поехал и внедорожник, в котором, вероятно, находились сообщники.

С помощью системы "Безопасный город" правоохранители вычислили путь угнанного авто. Они вышли на след вероятных похитителей и задержали их. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

