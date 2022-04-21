"Московский патруль": отравитель собак попытался обжаловать свой приговор

Мужчина, которому суд назначил 3,5 года условно за отравление ранее служивших в полиции овчарок, решил обжаловать приговор. Он не признал свою вину.

По его словам, этот конфликт придумала его оппонентка. Он также заявил, что доказательств его вины нет. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

