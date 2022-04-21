"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину

Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Мужчина напал на прохожую. Угрожая ножом, он потребовал отдать смартфон.

После того как женщина начала звать на помощь, злоумышленник выхватил ее телефон, несколько раз ударил ее ножом и сбежал. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

