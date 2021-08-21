Газовые коммуникации в квартире, где взорвалась граната, не повреждены – Мосгаз

Газовые коммуникации в квартире, где произошел взрыв, не повреждены, сообщили сотрудники аварийной бригады Мосгаза, которые в настоящее время находятся на месте ЧП в Тушине.

Взрыв произошел в квартире на 6-ом этаже дома 5 на улице Малая Набережная. Предположительно разорвалась граната. Погибли 14-летний мальчик и 44-летний мужчина. Еще один мальчик находится в больнице: у него множественные осколочные ранения, его ввели в медикаментозный сон.

Следователи продолжают работу на месте и выясняют все обстоятельства случившегося. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

