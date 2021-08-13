В Сети появилось видео с дебоширом рейса Сочи – Уфа

В Сети появилось видео с пьяным дебоширом на борту самолета. Это был рейс из Сочи в Уфу.

Однако пилотам пришлось совершить экстренную посадку в Волгограде. На кадрах мужчина яростно спорит с бортпроводницей и агрессивно ей что-то объясняет.

В Волгограде дебошира задержали сотрудники транспортной полиции. Они установили, что буйный пассажир был пьяный. По словам очевидцев, он во время полета матерился и даже пытался ударить женщину. В итоге его сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.