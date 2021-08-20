Два человека погибли при взрыве в Пакистане – СМИ

18:51
Фото: AP Photo/Fareed Khan
В Пакистане террорист взорвал транспортное средство, в котором находились граждане КНР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное правительство.
По его данным, по меньшей мере двое погибли, два ребенка стали жертвами инцидента.
Ранее сообщалось, что подозреваемый по делу о "минировании" грузовика в США взят под стражу. Мужчина, припарковавший автомобиль неподалеку от библиотеки американского Конгресса в Вашингтоне и заявивший о бомбе, сдался полиции. Злоумышленником оказался мужчина из штата Северная Каролина, недавно потерявший мать.
Правоохранители пока не могут сказать, была ли взрывчатка в припаркованном у Капитолия автомобиле. Расследование продолжается. По словам представителя полиции, ничто не указывает на то, что у заявившего о "заминированном" автомобиле человека были сообщники.
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