Взявшего заложников в банке тюменца признали невменяемым

11:08
Фото: ТАСС/Снимок с видео/Максим Слуцкий
Жителя Тюмени, захватившего заложников в банке в июле, признали невменяемым. Об этом сообщает региональное управление СК.
"По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", – говорится в сообщении.
Уголовное дело с постановлением об отправке в психбольницу направили в суд.
Инцидент с захватом заложников произошел утром 7 июля по московскому времени. Неизвестный зашел в отделение банка и заявил, что в его сумке находится опасный предмет. Он также потребовал денежный выкуп наличными. Из жилого дома, где находится банк, эвакуировали порядка 50 человек.
По данным источника в правоохранительных органах, работники банка передали злоумышленнику всю сумму, однако на выходе из отделения мужчину задержали сотрудники СОБРа Росгвардии.
После задержания мужчина заявил, что пошел на преступление по указанию Федора Бондарчука, который за это якобы пообещал ему роль в своем фильме. Представители режиссера опровергли причастность Бондарчука к инциденту.
Возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении банка в Тюмени
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: