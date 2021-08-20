Взявшего заложников в банке тюменца признали невменяемым

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Максим Слуцкий

Жителя Тюмени, захватившего заложников в банке в июле, признали невменяемым. Об этом сообщает региональное управление СК.

"По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", – говорится в сообщении.

Уголовное дело с постановлением об отправке в психбольницу направили в суд.

Инцидент с захватом заложников произошел утром 7 июля по московскому времени. Неизвестный зашел в отделение банка и заявил, что в его сумке находится опасный предмет. Он также потребовал денежный выкуп наличными. Из жилого дома, где находится банк, эвакуировали порядка 50 человек.

По данным источника в правоохранительных органах, работники банка передали злоумышленнику всю сумму, однако на выходе из отделения мужчину задержали сотрудники СОБРа Росгвардии.

После задержания мужчина заявил, что пошел на преступление по указанию Федора Бондарчука, который за это якобы пообещал ему роль в своем фильме. Представители режиссера опровергли причастность Бондарчука к инциденту.