Подозреваемый по делу о минировании грузовика в США взят под стражу

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Мужчина, припарковавший автомобиль неподалеку от библиотеки американского Конгресса в Вашингтоне и заявивший о бомбе, сдался полиции, сообщает РИА Новости.

Он задержан. Злоумышленником оказался мужчина из штата Северная Каролина, недавно потерявший мать.

Правоохранители пока не могут сказать, была ли взрывчатка в припаркованном у Капитолия автомобиле. Расследование продолжается.

По словам представителя полиции, ничто не указывает на то, что у заявившего о заминированном автомобиле человека есть сообщники.

Задержанному предъявят обвинения в уголовном преступлении.

Ранее сообщалось, что в центре Вашингтона полиция ведет переговоры с мужчиной, который утверждает, что у него в машине находится взрывное устройство. На данный момент была установлена личность водителя, который, припарковавшись в районе Библиотеки Конгресса США, заявил о бомбе в машине. По словам полицейского, в руках у злоумышленника видели что-то похожее на детонатор.