Полиция ведет переговоры с мужчиной, которой угрожает взрывом у Капитолия

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В центре Вашингтона полиция ведет переговоры с мужчиной, который утверждает, что у него в машине находится взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника полиции Капитолия Тома Мэнджера.

На данный момент была установлена личность водителя, который, припарковавшись в районе Библиотеки Конгресса США, заявил о бомбе в машине. По словам полицейского, в руках у злоумышленника видели что-то похожее на детонатор.

Отмечается, что некоторые близлежащие здания были эвакуированы, сотрудники конгресса в отпуске.

Сейчас продолжаются переговоры с мужчиной.

Ранее сообщалось, что пять человек стали жертвами стрельбы в городе Плимут на юго-западе Англии. Как заявил один из местных парламентариев Джонни Мерсер, произошедшее не связано с терроризмом. Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим.