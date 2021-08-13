Пять человек погибли при стрельбе в английском Плимуте – СМИ

Фото: depositphotos/dechevm

Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Плимут на юго-западе Англии. Об этом сообщает газета Daily Mail. Также уточняется, что стрелок мертв.

Число пострадавших пока не сообщается. Как заявил один из местных парламентариев Джонни Мерсер, произошедшее не связано с терроризмом. Район сейчас оцеплен, перекрыты дороги.

Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим.

"Я поговорила с главой полиции и предложила свою полную поддержку. <...> Я призываю всех сохранять спокойствие, следовать советам полиции и позволить нашим службам экстренной помощи продолжать свою работу", – написала она на своей странице в Twitter.

Ранее стрельба произошла в американском городе Сакраменто в Калифорнии. Погибли два человека, еще четверо пострадавших получили различные ранения, которые не представляют угрозы для их жизней. Всем им оказали медпомощь в местных больницах.

По предварительным данным, стрельба могла случиться из-за стычки двух группировок.