Пять человек погибли при стрельбе в английском Плимуте – СМИ

00:13
Фото: depositphotos/dechevm
Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Плимут на юго-западе Англии. Об этом сообщает газета Daily Mail. Также уточняется, что стрелок мертв.
Число пострадавших пока не сообщается. Как заявил один из местных парламентариев Джонни Мерсер, произошедшее не связано с терроризмом. Район сейчас оцеплен, перекрыты дороги.
Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим.
"Я поговорила с главой полиции и предложила свою полную поддержку. <...> Я призываю всех сохранять спокойствие, следовать советам полиции и позволить нашим службам экстренной помощи продолжать свою работу", – написала она на своей странице в Twitter.
Ранее стрельба произошла в американском городе Сакраменто в Калифорнии. Погибли два человека, еще четверо пострадавших получили различные ранения, которые не представляют угрозы для их жизней. Всем им оказали медпомощь в местных больницах.
По предварительным данным, стрельба могла случиться из-за стычки двух группировок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: