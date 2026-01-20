Новости мира: ДТП с участием более 100 автомобилей произошло на трассе на севере США

ДТП с участием более 100 автомобилей произошло на трассе в Мичигане на севере США. Причиной стал мощный снегопад, который обрушился на регион. Легковые автомобили и фуры врезались друг в друга и съезжали с заснеженной дороги в кювет.

Сильный снегопад накрыл Стамбул и практически парализовал движение в городе. Автомобили на летней резине скользят или движутся с минимальной скоростью, чтобы не столкнуться. Мотоциклисты стоят на обочине. Пассажирские автобусы буксуют и не могут преодолеть даже незначительные подъемы. Одному из них на помощь пришли сами пассажиры и пешеходы. Только с их помощью он смог продолжить путь.

