Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 07:30

Происшествия

Новости мира: ДТП с участием более 100 автомобилей произошло на трассе на севере США

Новости мира: ДТП с участием более 100 автомобилей произошло на трассе на севере США

Московские клиенты школы серфинга остались без оплаченных туров в новогодние праздники

Снежная глыба упала с крыши и повредила припаркованный автомобиль в Москве

Столичные полицейские установят причину массового конфликта на юго-востоке Москвы

Подмосковные экстремалы катают детей на тюбингах, привязанных к автомобилям

Сильный снегопад парализовал движение в Стамбуле

"Московский патруль": банда дорожных рэкетиров вымогает деньги у водителей в Подмосковье

"Московский патруль": водитель Porsche в Балашихе протаранил полицейскую машину

Новости регионов: суд закрыл перинатальный центр в Новокузнецке, где погибли дети

Новости регионов: автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Ленинградской области

ДТП с участием более 100 автомобилей произошло на трассе в Мичигане на севере США. Причиной стал мощный снегопад, который обрушился на регион. Легковые автомобили и фуры врезались друг в друга и съезжали с заснеженной дороги в кювет.

Сильный снегопад накрыл Стамбул и практически парализовал движение в городе. Автомобили на летней резине скользят или движутся с минимальной скоростью, чтобы не столкнуться. Мотоциклисты стоят на обочине. Пассажирские автобусы буксуют и не могут преодолеть даже незначительные подъемы. Одному из них на помощь пришли сами пассажиры и пешеходы. Только с их помощью он смог продолжить путь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПтранспортпогодаза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика