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Новости

19 марта, 13:30

Происшествия

Новости мира: грузовой самолет Ан-26 разбился в Южном Судане

Новости мира: грузовой самолет Ан-26 разбился в Южном Судане

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В Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26. Как пишут СМИ, это произошло при заходе самолета на посадку. По предварительной информации, погибших нет, травмы получили два человека.

В Евросоюзе рассматривают возможность возвращения всеобщей воинской повинности. Об этом пишет издание Politico. Причина такого решения кроется в нехватке личного состава в вооруженных силах. Всеобщую воинскую повинность хотят вернуть в Хорватии и Германии. Дания планирует призывать на службу женщин, а во Франции намерены убеждать действующих военнослужащих не увольняться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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