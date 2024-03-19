Новости мира: грузовой самолет Ан-26 разбился в Южном Судане

В Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26. Как пишут СМИ, это произошло при заходе самолета на посадку. По предварительной информации, погибших нет, травмы получили два человека.

В Евросоюзе рассматривают возможность возвращения всеобщей воинской повинности. Об этом пишет издание Politico. Причина такого решения кроется в нехватке личного состава в вооруженных силах. Всеобщую воинскую повинность хотят вернуть в Хорватии и Германии. Дания планирует призывать на службу женщин, а во Франции намерены убеждать действующих военнослужащих не увольняться.

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