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18 апреля, 14:45

Происшествия

Юристы прокомментировали случай с девушкой, ударившей отца ножом

Юристы прокомментировали случай с девушкой, ударившей отца ножом

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Юристы и психологи прокомментировали резонансный случай в Москве, где 15-летняя школьница ударила ножом отца, защищая сестру. По словам специалистов, даже в случае самообороны действия подростка могут быть квалифицированы как убийство. Девочке может грозить до трех лет в колонии для несовершеннолетних.

Следствие подтвердило ее показания: отец угрожал другой дочери, пытался заставить оформить кредит, ударил ножом. Эксперты подчеркивают, что домашнее насилие часто остается скрытым, а пострадавшие не всегда получают своевременную помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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