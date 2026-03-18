Новости мира: автобус с российскими туристами попал в серьезную аварию на Пхукете

Автобус с российскими туристами попал в серьезную аварию на курорте Таиланда. 1 россиянка погибла, еще 11 человек получили травмы. ДТП случилось на Пхукете, когда группа отдыхающих направлялась на экскурсию на Симиланские острова. По дороге микроавтобус врезался в столб.

Власти Грузии объявили траур в связи с кончиной патриарха Илии II. По всей стране на административных зданиях приспустят государственные флаги. Предстоятелю Грузинской православной церкви было 93 года. Его патриаршество стало самым долгим за всю историю.

