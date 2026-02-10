Рейд по поиску нелегальных мигрантов прошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел рейд по поиску нелегальных мигрантов. Полиция проверила распределительный центр на Московском шоссе и несколько сетевых магазинов. Всего документы взяли у 300 человек, в отношении 25 мигрантов составили протоколы.

В Башкирии 17-летний подросток выпал из автомобиля во время съемки для соцсетей. Он вылез на крышу авто на полном ходу и сорвался. Нарушителям грозят штрафы за нарушение ПДД.

