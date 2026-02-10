Взрослый и ребенок госпитализированы после пожара в доме на Пресненском Валу в Москве. Еще семерым пострадавшим, в том числе троим детям, медицинская помощь была оказана на месте.

Спасатели МЧС обнаружили в одной из квартир горящего дома инвалида, угрозы его жизни нет.

В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Для жильцов дома в центре московское долголетие развернут пункт временного размещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.