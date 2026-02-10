Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 19:30

Происшествия

Взрослый и ребенок госпитализированы после пожара в доме на Пресненском Валу

Взрослый и ребенок госпитализированы после пожара в доме на Пресненском Валу

Пожар на Пресненском Валу охватил целый подъезд многоэтажного жилого дома

В результате пожара в центре Москвы пострадали 8 человек

Из-за пожара на Пресненском Валу временно изменено движение автобусных маршрутов

Жилой дом загорелся в центре Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 февраля

ФСБ задержала третьего участника покушения на генерала Алексеева в Москве

Автомобиль врезался в сугроб в подмосковном Дмитрове

Новости мира: Трамп потребовал половину прав собственности на мост между США и Канадой

МВД объявило в федеральный розыск участницу покушения на генерала Алексеева

Взрослый и ребенок госпитализированы после пожара в доме на Пресненском Валу в Москве. Еще семерым пострадавшим, в том числе троим детям, медицинская помощь была оказана на месте.

Спасатели МЧС обнаружили в одной из квартир горящего дома инвалида, угрозы его жизни нет.

В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Для жильцов дома в центре московское долголетие развернут пункт временного размещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаргородвидеоЕкатерина Фоменко

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика