ДТП произошло на внутренней стороне Садового кольца в районе Сущевского Вала. Подробности аварии пока неизвестны.

Тем временем заторы на внутренней стороне магистрали остаются на уровне трех баллов. Местами наблюдаются затруднения от улицы Покровки до улицы Воронцово поле, а также на участке от 1-го Коптельского переулка до площади Красных ворот.

В свою очередь, на внешней стороне крупных заторов не фиксируется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.